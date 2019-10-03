2019-10-03T09:26:04+03:00
Общество

В 2ГИС добавили возможность следить за движением рязанского транспорта

Чтобы функция заработала, устройству необходимо подключение к интернету
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Данные о движении общественного транспорта в Рязани интегрировали в еще одно популярное приложение. В 2015 году возможность следить за автобусами, троллейбусами и маршрутками в режиме онлайн появилась в «Яндекс. Транспорте», а теперь этой функцией стал обладать 2ГИС.

- Транспорт появится на карте, если нажать на значок остановки. Другой вариант - ввести в строке поиска номер конкретного маршрута, - пояснили в компании-разработчике.

Информация поступает из регионального навигационно-информационного центра, который работает с системой спутникового слежения ГЛОНАСС. Поэтому, чтобы использовать функцию, устройству необходимо подключение к интернету (само приложение работает и без такового).

Напомним, в Рязани также действует сервис bus62.ru, использующий те же данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани молодой человек вывалился из окна многоэтажки
Ветеран войны из Рязани отметила 100-летний юбилей
Родители получили подарки для детей, победив в розыгрыше призов «Зеленого сада»
Такси попало в смертельное ДТП под Рязанью
Ряд жилых домов и детсад в Рязани остались без холодной воды
Дама из Рязани облапошила ивановского таксиста на 8 тысяч рублей
Еще около 3 км заборов установят вдоль рязанских тротуаров
В Рязанской области новый министр транспорта
Любимов: Там, где не налажен сбор мусора, этим займется новый регоператор
«Единая Россия» запустила «Школу здоровья» для пожилых людей
Николай Любимов: Мне не надоело быть губернатором, силы есть
Про полигон в Турлатове мы помним, не забыли — Любимов
Николай Любимов: Договоры на вывоз мусора из Москвы не обнаружены
Губернатор: Троллейбусы для рязанского «УРТ» на подходе
Николай Любимов прокомментировал плохое качество воздуха в Рязани