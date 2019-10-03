В 2ГИС добавили возможность следить за движением рязанского транспорта

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-03T09:26:04+03:00

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Данные о движении общественного транспорта в Рязани интегрировали в еще одно популярное приложение. В 2015 году возможность следить за автобусами, троллейбусами и маршрутками в режиме онлайн появилась в «Яндекс. Транспорте», а теперь этой функцией стал обладать 2ГИС.

- Транспорт появится на карте, если нажать на значок остановки. Другой вариант - ввести в строке поиска номер конкретного маршрута, - пояснили в компании-разработчике.

Информация поступает из регионального навигационно-информационного центра, который работает с системой спутникового слежения ГЛОНАСС. Поэтому, чтобы использовать функцию, устройству необходимо подключение к интернету (само приложение работает и без такового).

Напомним, в Рязани также действует сервис bus62.ru, использующий те же данные.

ИСТОЧНИК KP.RU