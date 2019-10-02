Рязанец нашел предмет домонгольского периода из розового шифера

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-02T15:16:23+03:00

По иронии судьбы, им оказался учитель истории из Шацка. Он до сих пор ломает голову о том, как пряслице оказалось на юго-востоке Рязанской области

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Во время ремонта дома учитель истории и обществознания Шацкой средней школы Николай Киселев обнаружил удивительные предметы старины. Этот факт обнародовали журналисты ИД «Пресса».

Занимательные находки, а их было несколько – кованая сковорода, ухват, аптечная посуда – дополнила маленькая вещица – пряслице, искренне поразившая учителя истории и заставившая его поломать голову над вопросом: «А как оно вообще здесь оказалось?».

Вызывает удивление не сама вещь, а материал, из которой она изготовлена — розовый шифер. Во всей Восточной Европе было только одно его месторождение — в промышленном районе Овруч (ныне территория Украины). Добывали и обрабатывали камень здесь до 1240 года. Затем войска татаро-монголов разрушили предприятие полностью, тем самым прекратив производство изделий.

Сейчас пряслице находится в Историко-культурном центре Шацка. Его готовят к экспертизе, которая ответит на многие вопросы относительно возраста и его появления в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU