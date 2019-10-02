2019-10-02T10:49:45+03:00
Общество

Юный рязанец Ярослав Сотников вышел в финал шоу «Удивительные люди»

Ученик школы №17 показал недюжинные способности в арифметических вычислениях, при этом играя в теннис
Павел АВЕРИН
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Ярослав Сотников не оробел перед телекамерами. Фото: пресс-служба администрации Рязани.Ярослав Сотников не оробел перед телекамерами. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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11-летний рязанец Ярослав Сотников стал участником передачи «Удивительные люди». Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Дело в том, что ученик школы №17 владеет ментальной арифметикой и умеет быстро считать в уме пятизначные цифры.

- Эти способности Ярослав показал уже достаточно давно, - рассказала директор школы Ирина Голикова. – Он уже побеждал на Всероссийской открытой олимпиаде в Санкт-Петербурге «Кубок северных столиц» и был чемпионом Международного марафона по ментальной арифметике. В результате Ярослав был признан в школе «Учеником года» - у нас есть такая традиция. Сейчас он учится в 5 «б» - физико-математическом – классе на четверки и пятерки.

В шоу юный рязанец перед телекамерами решил три сложнейших примера, играя при этом в теннис. В конце передачи Сотников получил 29% зрительских голосов и прошел в финал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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