Рязанец выпал из окна своей квартиры – его жизнь на волоске

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-01T12:06:28+03:00

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1 октября в Рязани из окна дома 32б на улице Старореченской выпал пожилой мужчина. Оказалось, что это хозяин квартиры, расположенной на четвертом этаже, 1955 года рождения. Информация о случившемся поступила в полицию глубокой ночью (в 3-м часу), сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по региону.

По информации пресс-службы областного минздрава, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все, чтобы спасти жизнь пациенту.

ИСТОЧНИК KP.RU