На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-01T10:30:08+03:00

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30 сентября на трассе М5 «Урал» в Рыбновком районе случилась авария с пострадавшими. Примерно в полдень на 174 километре (поворот на Рыбное и Ходынино) столкнулись Toyota Land Cruiser Prada и «Лада Ларгус».

По предварительной информации, 65-летний местный житель на внедорожнике на нерегулируемом перекрестке не пропустил седан, который двигался по главной дороге. В результате медпомощь понадобилась водителю Toyota, двум его пассажирам 83 и 32 лет, а также 29-летнему рязанцу, управлявшему «Ладой».

Всего за минувшие сутки в двух ДТП различные травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU