На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими
30 сентября на трассе М5 «Урал» в Рыбновком районе случилась авария с пострадавшими. Примерно в полдень на 174 километре (поворот на Рыбное и Ходынино) столкнулись Toyota Land Cruiser Prada и «Лада Ларгус».
По предварительной информации, 65-летний местный житель на внедорожнике на нерегулируемом перекрестке не пропустил седан, который двигался по главной дороге. В результате медпомощь понадобилась водителю Toyota, двум его пассажирам 83 и 32 лет, а также 29-летнему рязанцу, управлявшему «Ладой».
Всего за минувшие сутки в двух ДТП различные травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: 62.мвд.рф
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