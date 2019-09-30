2019-09-30T19:12:37+03:00
Звезды

На есенинский праздник рязанцы пригласили известного гармониста-виртуоза

Всероссийский день поэзии в 2019 году проведут в селе Константиново 5 октября, в субботу
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Фото с интернет-странички артиста: Святослав Шершуков и его инструментыФото с интернет-странички артиста: Святослав Шершуков и его инструменты
Изменить размер текста:

Всероссийский праздник поэзии в нынешнем 2019 году в селе Константиново, на родине Сергея Есенина, проведут 5 сентября. Руководство музея-заповедника анонсирует выставку «Образ Сергея Есенина на театральных подмостках», а также подчеркивает, что основное внимание на этот раз будет уделено периоду имажинизма в творчестве поэта, то есть 1919 году.

Одним из самых известных гостей праздника станет гармонист и баянист, музыкант-виртуоз Святослав Шершуков – лауреат международных конкурсов. Выступит он на этот раз с государственным академическим оркестром солистов «Русские узоры», и главным хитом, который он обещал исполнить, станет «Кубанская залихватская».

Часть мероприятий будет приурочена к самому дню рождения поэта, 3 октября. В киноконцертном зале Константинова в четверг выступят актеры «Содружества актеров Таганки» Владимир Завикторин, Кирилл Петров и Данила Перов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанской области выделили 4,7 млрд на онкодиспансер
Улицу Семинарскую частично перекроют на месяц
Дело о летнем убийстве в поселке Солотча направлено в суд
Новое отделение в рязанской ОКБ добавило 12 реанимационных коек
Путепровод из Песочни в Соколовку может временно стать бесплатным
В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты
В Рязанской области установили подушевой тариф на вывоз мусора
Участок в 650 метров на улице Тимакова будет закрыт еще две недели
В Рязани открылась Школа партийного актива
Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»
Замгубернатора и главный жилинспектор открыто встретятся с рязанцами
Рязанская учительница вышла в финал Всероссийского конкурса
В первый день октября в Рязани заметно потеплеет
В рязанской филармонии выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого
Би-2 выступят в Рязани с новым шоу
С понедельника в Рязани увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах
Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию
Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче