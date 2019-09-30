На есенинский праздник рязанцы пригласили известного гармониста-виртуоза
Всероссийский праздник поэзии в нынешнем 2019 году в селе Константиново, на родине Сергея Есенина, проведут 5 сентября. Руководство музея-заповедника анонсирует выставку «Образ Сергея Есенина на театральных подмостках», а также подчеркивает, что основное внимание на этот раз будет уделено периоду имажинизма в творчестве поэта, то есть 1919 году.
Одним из самых известных гостей праздника станет гармонист и баянист, музыкант-виртуоз Святослав Шершуков – лауреат международных конкурсов. Выступит он на этот раз с государственным академическим оркестром солистов «Русские узоры», и главным хитом, который он обещал исполнить, станет «Кубанская залихватская».
Часть мероприятий будет приурочена к самому дню рождения поэта, 3 октября. В киноконцертном зале Константинова в четверг выступят актеры «Содружества актеров Таганки» Владимир Завикторин, Кирилл Петров и Данила Перов.
ИСТОЧНИК KP.RU