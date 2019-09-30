В Рязани открылась Школа партийного актива

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-30T16:24:28+03:00

Занятия будут проходить в виде лекций, семинаров, мастер-классов известных политиков, тренингов и конференций

Изменить размер текста: A A

27 сентября в Рязани прошло первое заседание Школы партийного актива «Единой России». Перед слушателями выступили заместитель руководителя ЦИК партии, руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов, секретарь регионального отделения Аркадий Фомин, секретарь местного отделения города Рязани Сергей Филимонов.

– Школа партийного актива была создана по инициативе губернатора Рязанской области, члена Высшего совета «Единой России» Николая Любимова, – отметил Аркадий Фомин. – Нам предстоит повысить качество уставной деятельности, а для этого надо учиться.

Занятия первого набора слушателей в школе продлятся с сентября 2019 года по июнь 2020 года. За это время политикам предстоит узнать больше об истории «Единой России», ее программных документах, позиции по разным вопросам экономики и государственного строительства, научиться вести публичные дискуссии, агитационную и информационную работу с населением.

– Мы и раньше проводили политическое обучение своих членов, – заметил руководитель регионального отделения партии. – Его прошло более 150 человек. Важность этой подготовки особенно ярко показали последние местные выборы в сентябре нынешнего года.

Из Москвы в гости к рязанским единомышленникам приехал Роман Романов – один из руководителей центрального аппарата партии, глава управления кадровой политики ЦИК «Единой России».

– На последних местных выборах практически во всех регионах России наша партия показала очень хорошие результаты, – заметил он.

Формами занятий в рязанской Школе партийного актива «Единой России» будут лекции, семинары, мастер-классы известных политиков, тренинги, вебинары, конференции, круглые столы. Обучение проходит на заочной основе, но повышение уровня политической грамотности ожидается существенное. Преподавателями станут партийные деятели, депутаты Госдумы, преподаватели вузов, секретари организаций, сотрудники регионального исполнительного комитета.

А результаты можно будет понять по результатам следующих выборов – в Рязанскую областную Думу.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU