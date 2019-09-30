2019-09-30T17:57:39+03:00
Общество

Замгубернатора и главный жилинспектор открыто встретятся с рязанцами

На 3 октября назначен второй публичный отчет руководителей областного правительства
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Зампред правительства Анна Рослякова. Фото: ryazangov.ruЗампред правительства Анна Рослякова. Фото: ryazangov.ru
Изменить размер текста:

3 октября в Рязани состоится публичный отчет зампреда областного правительства Анны Росляковой и руководителей исполнительных органов власти под ее кураторством. Место действия – пространство коллективной работы «Точка кипения» (улица Каширина, 1а), начало – в 16.00.

Любой желающий может прийти на встречу и задать вопрос любому из участников. Компанию Росляковой составят:

- и.о. министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков (отвечает за местное самоуправление, взаимодействие с общественными и политическими объединениями, информационное обеспечение населения, а еще – за «продвижение позитивного имиджа» региона);

- начальник госжилинспекции Геннадий Шмидт (контролирует исполнение жилищного законодательства);

- начальник госстройнадзора (следит за соблюдением законов в сфере градостроительства);

- руководители ГУ ЗАГС, главного архивного управления и главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами власти.

Транслировать мероприятия будут в сообществах «Рязанская область» (VK и ОК).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новое отделение в рязанской ОКБ добавило 12 реанимационных коек
Путепровод из Песочни в Соколовку может временно стать бесплатным
В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты
В Рязанской области установили подушевой тариф на вывоз мусора
Участок в 650 метров на улице Тимакова окончательно перекрыли на ремонт
В Рязани открылась Школа партийного актива
Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»
Рязанская учительница вышла в финал Всероссийского конкурса
В первый день октября в Рязани заметно потеплеет
В рязанской филармонии выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого
Би-2 выступят в Рязани с новым шоу
С понедельника в Рязани увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах
Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию
Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче