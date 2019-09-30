Замгубернатора и главный жилинспектор открыто встретятся с рязанцами

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-30T17:57:39+03:00

На 3 октября назначен второй публичный отчет руководителей областного правительства

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3 октября в Рязани состоится публичный отчет зампреда областного правительства Анны Росляковой и руководителей исполнительных органов власти под ее кураторством. Место действия – пространство коллективной работы «Точка кипения» (улица Каширина, 1а), начало – в 16.00.

Любой желающий может прийти на встречу и задать вопрос любому из участников. Компанию Росляковой составят:

- и.о. министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков (отвечает за местное самоуправление, взаимодействие с общественными и политическими объединениями, информационное обеспечение населения, а еще – за «продвижение позитивного имиджа» региона);

- начальник госжилинспекции Геннадий Шмидт (контролирует исполнение жилищного законодательства);

- начальник госстройнадзора (следит за соблюдением законов в сфере градостроительства);

- руководители ГУ ЗАГС, главного архивного управления и главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами власти.

Транслировать мероприятия будут в сообществах «Рязанская область» (VK и ОК).

ИСТОЧНИК KP.RU