В первый день октября в Рязани заметно потеплеет
Но при этом пройдут дожди
Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 1 октября.
Во вторник синоптики обещают облачную погоду. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем усилившись уже до умеренного. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, при усилении его порывы достигнут 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, а в первый день наступающего октября столбики термометров поднимутся до +13... +18°С.
ИСТОЧНИК KP.RU