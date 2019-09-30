В первый день октября в Рязани заметно потеплеет

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-30T14:52:56+03:00

Но при этом пройдут дожди

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 1 октября.

Во вторник синоптики обещают облачную погоду. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем усилившись уже до умеренного. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, при усилении его порывы достигнут 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, а в первый день наступающего октября столбики термометров поднимутся до +13... +18°С.

ИСТОЧНИК KP.RU