2019-09-30T13:17:54+03:00
Политика

Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию

Онлайн-трансляцию проведут через социальную сеть «ВКонтакте». Вопросы принимаются там же
Антон КОНОВАЛОВ
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В социальной сети «ВКонтакте» организуют прямую линию губернатора Николая Любимова. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, она начнется в 16.00 в сообществе «Рязанская область».

У каждого будет возможность задать вопрос заранее – на странице, где состоится видеотрансляция. Также комментарии с вопросами можно будет оставлять во время эфира.

Ранее, в апреле 2019-го, в похожем формате Любимов уже общался с пользователями соцсетей, но тогда это были «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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