В Лесопарке Рязани нашли сотни отслуживших ртутных ламп

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-29T14:41:41+03:00

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В рамках движения «Зеленая Россия» прошел субботник, который собрал студентов рязанских школьников и студентов, госслужащих и просто неравнодушных граждан в северной части Лесопарка на набережной Оки. Об этом рассказали «Рязанские ведомости».

В субботнике участвовали более 200 человек. Участники собрали более десяти бортовых грузовиков мусора. При этом волонтерами были обнаружены сотни отслуживших ртутных ламп дневного света. «Помогали» добровольцам грузовые машины, трактора и даже древесная дробилка.

ИСТОЧНИК KP.RU