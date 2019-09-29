В Лесопарке Рязани нашли сотни отслуживших ртутных ламп
Там прошел субботник в рамках движения «Зеленая Россия»
Древесная дробилка тоже "участвовала" в субботнике. Фото: сайт "РВ".
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В рамках движения «Зеленая Россия» прошел субботник, который собрал студентов рязанских школьников и студентов, госслужащих и просто неравнодушных граждан в северной части Лесопарка на набережной Оки. Об этом рассказали «Рязанские ведомости».
В субботнике участвовали более 200 человек. Участники собрали более десяти бортовых грузовиков мусора. При этом волонтерами были обнаружены сотни отслуживших ртутных ламп дневного света. «Помогали» добровольцам грузовые машины, трактора и даже древесная дробилка.
ИСТОЧНИК KP.RU