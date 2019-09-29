Юрий Стоянов немного подирижировал Рязанским губернаторским оркестром
28 сентября в Рязанской областной филармонии в рамках проекта «Воскресные сказки для всей семьи» выступил перед маленькими горожанами и их родителями народный артист России Юрий Стоянов. С губернаторским симфоническим оркестром он представил моноспектакль по повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».
Фото Марины РОМАНЕНКО: с рязанскими музыкантами Стоянов быстро нашел общий язык
Прекрасно вписавшись в образ Карлсона, Стоянов сумел передать образы всех других героев этой истории: папы и мамы, Малыша и даже подаренной ему собачки. В течение спектакля он постоянно подшучивал над юной публикой: «Вы живете в Рязани, а не в Стокгольме, поэтому не гуляйте по крышам», «Не советую во время перерыва в буфете надевать скатерти на голову и изображать привидение». Был даже момент, когда Стоянов-Карлсон взял дирижерскую парочку у художественного руководителя оркестра Сергея Оселкова и немного подирижировал музыкантами.
Фото Марины РОМАНЕНКО: народный артист России дирижирует оркестром
В конце спектакля Юрий Стоянов обратился к присутствовавшим на концерте родителям. Предложив почтить память скончавшегося в Москве знаменитого режиссера Марк Захарова, он посоветовал дома в память о нем посмотреть в интернете или на видеоплеере что-то из его творчества – например, «Юнону и Авось».
ИСТОЧНИК KP.RU