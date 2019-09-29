2019-09-29T12:30:09+03:00
Происшествия

Ночной пожар в Рязанской области оставил без жилья жителей нескольких квартир

Это случилось в «неблагополучном» жилище Новомичуринска – пострадали соседи
Антон ВОХЕЧ
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Пожарные работали профессионально - сгоревших квартир могло быть больше. Фото: сайт ИД "Пресса".Пожарные работали профессионально - сгоревших квартир могло быть больше. Фото: сайт ИД "Пресса".
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Квартира на четвертом этаже бывшего второго общежития (улица Строителей, 3/10) загорелась в субботу, 28 сентября, около 22 часов. Пожар сразу охватил жилье сверху и кровлю.На место прибыли пожарные, сотрудники газовой службы – очевидцы слышали громкий хлопок, полиция и скорая помощь. По предварительным данным, пожар произошел в «неблагополучной» квартире. Причина возгорания выясняется. Официальные службы взрыв газа не подтвердили. Об этом рассказал сайт ИД «Пресса».

Семеро бойцов противопожарной службы тушили пожар снаружи, а их коллеги работали внутри здания. Из квартиры пятого этажа огнеборцы вынесли пятилетнюю девочку. Она была напугана, но, по словам главврача Новомичуринской МРБ Натальи Черницыной, не пострадала. Ребенка осмотрел фельдшер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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