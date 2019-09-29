2019-09-29T10:53:14+03:00
Общество

Артемий Лебедев рассказал, как делал шоколад в Рязанской области

При этом известный дизайнер технологию шоколадной мельницы сравнил с российским современным обществом
Антон ВОХЕЧ
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Шоколадную массу перемешивают в мельницах и доводят до однородного состояния. Лебедев сравнил это с людьми. Фото: сайт фабрики "Верность качеству".Шоколадную массу перемешивают в мельницах и доводят до однородного состояния. Лебедев сравнил это с людьми. Фото: сайт фабрики "Верность качеству".
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Известный российский дизайнер и бунтарь, вводящий подчас в ступор пользователей Сети своими экстраординарными высказываниями, зачастую – в непечатных выражениях, выложил свой очередной подобный пост. Он вспомнил, как одно время работал в совете директоров фирмы «Верность качеству», производящей шоколад элит-класса. Лебедев рассказал, как он побывал на производстве, расположенном в Касимове.

«И мы как-то поехали туда смотреть завод. Вообще, я обожаю промтуризм, очень люблю изучать производственные линии, конвейеры, общаться с инженерами и просто кайфую от промышленного подхода», - поделился Артемий.

При этом технологию шоколадной мельницы Лебедев философски сравнил с российским современным обществом: «Шарики - идеальная модель общества, которое идеально обкатывает любого, кто не является шариком. Мне нравится метафора шариковой мельницы, потому что я всегда ощущаю себя кубиком. Все остальные - шарики, они не мешают друг другу, они много лет идеально притираются друг к другу. А я всем мешаю своими гранями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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