2019-09-28T17:45:53+03:00
Происшествия

В центре Рязани образовалась пробка из-за ДТП с троллейбусом

Движение по Первомайскому проспекту замедлилось в обе стороны, затор объезжают сотни машин
Сергей ЮРЧЕНКО
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На фото из паблика «Подслушано у водителей в Рязани»: перегородившие дорогу автомобилиНа фото из паблика «Подслушано у водителей в Рязани»: перегородившие дорогу автомобили
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Днем 28 сентября в центре Рязани, возле остановки «Площадь Победы», столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, объезжавших его. Один из автомобилей получил повреждения с обеих сторон. Обсуждая происшествие, другие водители писали: «Троллейбусы невидимыми стали!»

Из-за того, что столкнувшимися машинами были перекрыты все полосы движения в сторону Московского шоссе, а многие автомобили начали объезжать пробку по центру Первомайского проспекта, движение в обе стороны замедлилось до 5 километров в час и меньше. Пробка также образовалась на улице Дзержинского у поворота на Первомайский проспект. Сотни транспортных средств и даже маршрутные такси поехали в объезд по улицам Вокзальной и Весенней.

ДТП на схеме дорожного движения (красным показаны участки с затруднением движения)

ДТП на схеме дорожного движения (красным показаны участки с затруднением движения)

Около 17:00 патрульная машина ДПС все еще стояла возле остановки общественного транспорта, где произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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