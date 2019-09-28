2019-09-28T16:38:40+03:00
Общество

В воскресенье днем в Рязани ожидается дождь

Прогноз погоды на 29 сентября обнадежит тех, кто ждал потепления
Сергей ЮРЧЕНКО
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В пасмурную погоду голуби и другие птицы летают неохотно, в дождь – прячутся в укрытияВ пасмурную погоду голуби и другие птицы летают неохотно, в дождь – прячутся в укрытияФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский центр гидрометеорологии составил прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, который опубликован пресс-службой МЧС по Рязанской области.

В Рязанской области 29 сентября будет облачно, с прояснениями. Ночью без осадков, в отдельных районах туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, ночью 1-6 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +5°С, местами заморозки до -2°С, днем тепло, от +11 до +16ºС.

Естественный радиационный фон – 0,12 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Интегральная солнечная активность – низкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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