В центре Рязани позади МКЦ хотят построить 30-метровую многоэтажку

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-28T16:07:10+03:00

Между площадью Победы и вокзалом Рязань-1 уже есть многоэтажные дома Фото: Владимир ФРОЛОВ

Проект обсудили на общественных слушаниях, где только один из пришедших зарегистрировался

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В центре Рязани, на перекрестке Малого шоссе и Цветного бульвара, позади здания Муниципального культурного центра (МКЦ) предложено выстроить еще одну многоэтажку. На общественных слушаниях компания-застройщик предложила внести для этого изменения в планировку территории – предусмотреть это здание площадью 2790 квадратных метров.

Сегодня на указанной территории расположено несколько ветхих домов с участками земли, хозяева которых пришли на слушания, однако зарегистрировался только один из десятка присутствовавших. Представитель компании-застройщика заверил, что решение всех юридических вопросов и подготовка территории возможны в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU