В центре Рязани позади МКЦ хотят построить 30-метровую многоэтажку
В центре Рязани, на перекрестке Малого шоссе и Цветного бульвара, позади здания Муниципального культурного центра (МКЦ) предложено выстроить еще одну многоэтажку. На общественных слушаниях компания-застройщик предложила внести для этого изменения в планировку территории – предусмотреть это здание площадью 2790 квадратных метров.
Сегодня на указанной территории расположено несколько ветхих домов с участками земли, хозяева которых пришли на слушания, однако зарегистрировался только один из десятка присутствовавших. Представитель компании-застройщика заверил, что решение всех юридических вопросов и подготовка территории возможны в течение года.
ИСТОЧНИК KP.RU