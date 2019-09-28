2019-09-28T12:00:56+03:00
Политика

Рязанский губернатор обещал уволить чиновников, работающих «по старинке»

О возможных сокращениях он заявил на совещании по внедрению «бережливого производства»
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Кадр видеозаписи: совещание у губернатора Николая ЛюбимоваКадр видеозаписи: совещание у губернатора Николая Любимова
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На своей интернет-страничке в социальной сети губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил, что 27 сентября на совещании, посвященном внедрению «бережливого производства», предупредил чиновников, что желает расстаться с теми, кто работает «по старинке». Он процитировал строки из одного отчета, где говорится о создании архива и инвестиционного портала, а потом отмечается, что пока еще не хватает архива и инвестиционного портала.

«Среди наших ведомств многие добились улучшений, но к некоторым есть серьезные вопросы, – заявил Николай Любимов. – Есть те, кому абсолютно все равно, кто работает не на результат, а ради бесконечности процесса». Именно им он предложил готовиться к увольнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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