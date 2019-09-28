Рязанский пожарный упал с крыши во время тушения огня
Сотрудник противопожарной службы, благодаря интернет-каналу прославившийся как видеоблогер, «приземлился мягко»
Кадр из видеозаписи: так выглядят работы по тушению дома с его крыши
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Рязанский пожарный, уже несколько месяцев ведущий в интернете видеоканал о своей работе, 27 сентября поделился видеозаписью тушения огня в двухэтажном доме, во время которого он упал с крыши горящего здания.
Это произошло, когда видеоблогер работал на кровле. Он думал, что стоит на перекрытии, но на самом деле поставил ногу на прогоревшую древесину. К счастью, по собственным словам пожарного, удалось «приземлиться мягко».
Пожар. Горит двухэтажный дом..Источник - https://www.youtube.com/channel/UCAca0anzQGvXYQMrEAzVbDw
ИСТОЧНИК KP.RU