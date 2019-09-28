Рязанский пожарный упал с крыши во время тушения огня

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-28T10:52:31+03:00

Кадр из видеозаписи: так выглядят работы по тушению дома с его крыши

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Рязанский пожарный, уже несколько месяцев ведущий в интернете видеоканал о своей работе, 27 сентября поделился видеозаписью тушения огня в двухэтажном доме, во время которого он упал с крыши горящего здания.

Это произошло, когда видеоблогер работал на кровле. Он думал, что стоит на перекрытии, но на самом деле поставил ногу на прогоревшую древесину. К счастью, по собственным словам пожарного, удалось «приземлиться мягко».

Пожар. Горит двухэтажный дом..Источник - https://www.youtube.com/channel/UCAca0anzQGvXYQMrEAzVbDw

ИСТОЧНИК KP.RU