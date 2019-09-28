В Рязани этой осенью высадят на клумбах 60 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-28T09:49:03+03:00

В течение теплого сезона года разные виды цветов сменяют друг друга на клумбах Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Администрация Рязани сообщила о планах высадки 60 тысяч цветов на улицах города в течение этой осени. Дирекция благоустройства города доложила о закупке 50 тысяч луковиц тюльпанов, 10 тысяч нарциссов, более 800 кустарников и 100 саженцев деревьев.

Дополнительное украшение ожидается вдоль всего Первомайского проспекта, на площади Победы, в городских парках и скверах – в частности, в Парке братства по оружию (поселок Приокский) появится 3000 тюльпанов, а в сквере Уткина (ул. Циолковского) – 1000 нарциссов.

ИСТОЧНИК KP.RU