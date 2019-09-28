Рязанцы пожаловались властям на шум от стройки в Канищеве
В суд передан пакет документов о превышении допустимого уровня шума по ночам от стройки в микрорайоне Канищево. Пресс-служба администрации Рязани сообщила о том, что это нарушение стало известно после жалобы жительницы улицы Садовой (в бывшем сельской части поселка) на личном приеме у главы администрации города Елены Сорокиной.
Информация подтвердилась после обращения к документам районной префектуры – она тоже фиксировала превышение уровня шума. По словам очевидцев в микрорайоне Канищево, строительство действительно ведется в три смены, жилой дом растет с рекордной скоростью.
ИСТОЧНИК KP.RU