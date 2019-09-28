Рязанцы пожаловались властям на шум от стройки в Канищеве

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-28T08:04:18+03:00

Глава администрации Елена Сорокина на приеме услышала рассказ о том, как на улице Садовой по ночам невозможно спать

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В суд передан пакет документов о превышении допустимого уровня шума по ночам от стройки в микрорайоне Канищево. Пресс-служба администрации Рязани сообщила о том, что это нарушение стало известно после жалобы жительницы улицы Садовой (в бывшем сельской части поселка) на личном приеме у главы администрации города Елены Сорокиной.

Информация подтвердилась после обращения к документам районной префектуры – она тоже фиксировала превышение уровня шума. По словам очевидцев в микрорайоне Канищево, строительство действительно ведется в три смены, жилой дом растет с рекордной скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU