2019-09-28T08:04:18+03:00
Общество

Рязанцы пожаловались властям на шум от стройки в Канищеве

Глава администрации Елена Сорокина на приеме услышала рассказ о том, как на улице Садовой по ночам невозможно спать
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Строительство, продолжающееся по ночам – в современной Рязани не редкостьСтроительство, продолжающееся по ночам – в современной Рязани не редкостьФото: Владимир ФРОЛОВ
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В суд передан пакет документов о превышении допустимого уровня шума по ночам от стройки в микрорайоне Канищево. Пресс-служба администрации Рязани сообщила о том, что это нарушение стало известно после жалобы жительницы улицы Садовой (в бывшем сельской части поселка) на личном приеме у главы администрации города Елены Сорокиной.

Информация подтвердилась после обращения к документам районной префектуры – она тоже фиксировала превышение уровня шума. По словам очевидцев в микрорайоне Канищево, строительство действительно ведется в три смены, жилой дом растет с рекордной скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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