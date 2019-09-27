В ФСБ рассказали о «разминировании» автовокзала «Приокский»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-27T14:22:52+03:00

Также по сценарию учений в Рязанском районе пришлось освобождать захваченный автобус

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В Рязанской области прошли очередные учения. Объектами атаки условных террористов стали автовокзал «Приокский» и рейсовый автобус.

Первый оцепили из-за предмета, похожего на самодельное взрывное устройство. Когда сотрудников и пассажиров эвакуировали, в дело вступила группа разминирования и, конечно, справилась со своей задачей.

Также региональный оперативный штаб отработал действия в случае захвата автобуса с пассажирами. Сначала было заблокировано передвижение по прилегающей территории - в районе села Дубровичи. Согласно сценарию, переговоры зашли в тупик – террористы стали выдвигать невыполнимые требования, поэтому пришлось идти на штурм. Нейтрализовав преступников и освободив заложников, силовики потушили загоревшееся транспортное средство и разминировали его. Пострадавшим помогли и доставили их в медучреждения.

В учении поучаствовали рязанские ФСБ, полиция, СК, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардия, Рязанский гарнизон, а также представители исполнительной власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU