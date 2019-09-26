Экс-помощнику прокурора Рыбновского района вынесли обвинительный вердикт

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-26T12:00:04+03:00

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25 сентября в Железнодорожном районном суде Рязани присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт бывшему помощнику прокурора Рыбновского района Александру Галкину и его другу детства, безработному 33-летнему Алексею Воронцову. Оба они обвиняются в избиении 59-летнего рязанца, который впоследствии скончался от полученных телесных повреждений.

Как установил суд, в апреле прошлого года Галкин вместе с Воронцовым и еще четырьмя приятелями отправились на охоту в Чучковский район. Там, во время пьяной посиделки, Галкин вместе со своим одноклассником по прозвищу «Ворон» избили местного жителя. От полученных травм мужчина там же и скончался.

В результате шесть присяжных заседателей единодушно признали Галкина и Воронцова виновными в указанном преступлении. Но если Воронцову вынесен обвинительный вердикт со снисхождением, то бывший прокурорский работник, по мнению присяжных, снисхождения не заслуживает.

В ожидании приговора подсудимые будут находится под стражей в следственном изоляторе.

В ближайшее время «Комсомолка» подробнее расскажет о судебном процессе и всех обстоятельствах преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU