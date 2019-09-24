2019-09-24T16:47:38+03:00
Общество

Один килограмм выращенной разанцем капусты оценили в 2 тысячи рублей

Сам огородник говорит, что бывали у него экземпляры и поинтересней
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В минувшую субботу, 21 сентября, в деревне Новое Батурино прошел фестиваль «Барыня капуста», сообщает издательство «Пресса». После успеха местного фестиваля «Малина» в Рыбновском районе решили подобные начинания развивать, три года назад запустив осенний вариант сельского праздника. И не прогадали: на этот раз «Барыню» перенесли уже на стадион, поскольку гостей на нее все прибывает.

Здесь организовали фермерский рынок и сытные ряды, где можно было купить и просто попробовать блюда из капусты. Местные жители, кстати, старались удивить не только рецептами, но и оформлением столов/прилавков.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

В числе же развлечений гостей и участников главными стали состязания. Среди поселений района устроили конкурс «Лучшее представление сельского уклада и сохранение традиций». Делегации прошли шествием – каждый со своей барыней Капустой. Победило в итоге Батуринское сельское поселение.

Еще один конкурс – на лучший дизайнерский костюм. Для тех же, у кого с креативом не задалось, придумали конкурс на лучшее огородное пугало. Оба состязания объединили одним общим названием «На капустном балу не скучно никому».

Но то больше для щекотания тщеславия мастериц/красавиц, а вот где развернулась реальная борьба, так это в конкурсе на самый большой кочан – шутка ли, приз в 30 тысяч рублей.

Все представленные экземпляры взвесили и победу присудили Владимиру Мосевичу из села Костино – он сумел вырастить кочан весом аж в 15 кг 320 гр.

Довольный победитель секрет успеха скрывать не стал: поскольку погода минувшим летом часто была засушливой, будущие вилки он усердно поливал каждый день. Так что награда вполне заслуженная. Кстати, по словам огородника-любителя, бывали у него кочаны и потяжелее.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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