В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку
В этот раз она исчезла в Солотче, до этого в Рязани, а первый раз в одном из районов региона
Изменить размер текста:
Днем в воскресенье, 22 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте о том, что найдена исчезнувшая в минувший понедельник Светлана Хохлачева. 14-летняя девушка жива, другие подробности поисков волонтеры не сообщают – это стандартная практика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, меньше чем за год эта девушка исчезает уже в третий раз: в начале прошлого декабря ее искали 5 дней, а ближе к Новому году она пропала снова и обнаружилась лишь через неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU