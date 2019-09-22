В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-22T14:58:01+03:00

В этот раз она исчезла в Солотче, до этого в Рязани, а первый раз в одном из районов региона

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Днем в воскресенье, 22 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте о том, что найдена исчезнувшая в минувший понедельник Светлана Хохлачева. 14-летняя девушка жива, другие подробности поисков волонтеры не сообщают – это стандартная практика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, меньше чем за год эта девушка исчезает уже в третий раз: в начале прошлого декабря ее искали 5 дней, а ближе к Новому году она пропала снова и обнаружилась лишь через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU