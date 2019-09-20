В субботу в Лесопарке Рязани будет работать бесплатный велопрокат

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-20T17:14:28+03:00

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В ближайшую субботу, 22 сентября, в Лесопарке отметят «Всемирный день без автомобиля», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

С 13.00 до 16.00 здесь проведут мастер-классы и показательные выступления: вело-триал шоу и вело «пит стоп». Кроме этого, горожане смогут покататься – все три часа в Лесопарке будет работать бесплатный велопрокат.

Любителям скандинавской ходьбы об ее особенностях тоже расскажут профессионалы, заодно проведя мастер-класс.

А для детей в этот день организуют анимационное шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU