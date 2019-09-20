В субботу в Лесопарке Рязани будет работать бесплатный велопрокат
Помимо такого подарка любителей активного отдыха ждут мастер-классы и показательные выступления
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В ближайшую субботу, 22 сентября, в Лесопарке отметят «Всемирный день без автомобиля», сообщает пресс-служба администрации Рязани.
С 13.00 до 16.00 здесь проведут мастер-классы и показательные выступления: вело-триал шоу и вело «пит стоп». Кроме этого, горожане смогут покататься – все три часа в Лесопарке будет работать бесплатный велопрокат.
Любителям скандинавской ходьбы об ее особенностях тоже расскажут профессионалы, заодно проведя мастер-класс.
А для детей в этот день организуют анимационное шоу.
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ИСТОЧНИК KP.RU