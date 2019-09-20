2019-09-20T15:15:21+03:00
Происшествия

Бывшая работница обокрала кафе в Михайлове

При этом она проявила гибкость тела и сообразительность ума
Иван АНТОНОВ
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Лучше иметь сейфы с цифровым кодом - их открыть труднее. Фото: соцсети.Лучше иметь сейфы с цифровым кодом - их открыть труднее. Фото: соцсети.
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В полицию обратилась директор михайловского кафе. Причина – из закрытого сейфа пропали более 100 тысяч рублей, большинство суммы – ее личные сбережения. При этом оперативно-следственная группа следов взлома не обнаружила. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Оперативники посмотрели запись с видеокамер и опросили работников кафе. Выяснили, что ключей было несколько, но у всех имевших к ним доступ было алиби. Видеозапись явилась толчком к раскрытию преступления: на нем было видно, как к кафе подъехала машина, из нее долго никто не выходил. И лишь после закрытия заведения из нее кто-то вышел.

Работники сообщили оперативникам, что для проветривания кафе используется небольшое кафе, которое даже на ночь оставляют открытым. При щуплой внешности и определенной гибкости тела через него можно проникнуть в помещение. Но как открыли сейф? И тут одного из опрашиваемых осенило: пару месяцев назад уволилась работница, а ключ не сдала, сославшись на его потерю – замок не заменили.

Остальное было, как говорится, делом техники. 36-летняя жительница Михайловского района, задержанная полицией, призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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