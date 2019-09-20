ЖФК «Рязань-ВДВ» выиграл на своем поле

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-20T12:48:28+03:00

Соперницы не смогли сломить оборону «десантниц» до финального свистка

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Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» в очередном, семнадцатом, туре одержал победу в домашнем матче над пермской «Звездой-2005». Об этом сообщила пресс-служба рязанской команды.

Хозяйки поля смогли забить быстрый гол – на 8 минуте. Ася Туриева помогла сербской связке организовать острый момент перед воротами пермской команды – Александра Лазаревич была точна. «Десантницы» в течение первой половины игры продолжили вылазки к воротам соперниц, но цифры на табло оставались прежними.

Во втором тайме «Звезда-2005» перехватила инициативу. Но усилия подопечных Елены Сусловой, несмотря на замены, оказались тщетными. Игроки «Рязань-ВДВ» завоевали так необходимые им 3 очка и продолжают медальную гонку.

ИСТОЧНИК KP.RU