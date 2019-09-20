2019-09-20T12:17:56+03:00
Происшествия

Мотоциклист попал в ДТП на регулируемом перекрестке Рязани

При этом пострадал остановившийся автомобиль, водитель которого никуда не спешил
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Бьются сами и приносят неприятности другим. Имя им - мотоциклисты. Фото: соцсети.Бьются сами и приносят неприятности другим. Имя им - мотоциклисты. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Очередное ДТП, связанное с мотоциклистом, случилось 20 сентября на перекрестке Московского шоссе. Об этом нам стало известно из группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Водитель иномарки вовремя среагировал на сигнал светофора и остановился на перекрестке. В это время мотоциклист пытался протиснуться между остановившимся автомобилем и дорожным ограждением. Но не справился с управлением и буквально протаранил правый бок машины и рухнул на асфальт. Затем он с помощью водителя встал на ноги.

Официальной версии случившегося происшествия пока не озвучено.

Вечно спешащие мотоциклисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24