Мотоциклист попал в ДТП на регулируемом перекрестке Рязани
Очередное ДТП, связанное с мотоциклистом, случилось 20 сентября на перекрестке Московского шоссе. Об этом нам стало известно из группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».
Водитель иномарки вовремя среагировал на сигнал светофора и остановился на перекрестке. В это время мотоциклист пытался протиснуться между остановившимся автомобилем и дорожным ограждением. Но не справился с управлением и буквально протаранил правый бок машины и рухнул на асфальт. Затем он с помощью водителя встал на ноги.
Официальной версии случившегося происшествия пока не озвучено.
Вечно спешащие мотоциклисты.
ИСТОЧНИК KP.RU