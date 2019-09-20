Мотоциклист попал в ДТП на регулируемом перекрестке Рязани

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-20T12:17:56+03:00

Бьются сами и приносят неприятности другим. Имя им - мотоциклисты. Фото: соцсети.

При этом пострадал остановившийся автомобиль, водитель которого никуда не спешил

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Очередное ДТП, связанное с мотоциклистом, случилось 20 сентября на перекрестке Московского шоссе. Об этом нам стало известно из группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Водитель иномарки вовремя среагировал на сигнал светофора и остановился на перекрестке. В это время мотоциклист пытался протиснуться между остановившимся автомобилем и дорожным ограждением. Но не справился с управлением и буквально протаранил правый бок машины и рухнул на асфальт. Затем он с помощью водителя встал на ноги.

Официальной версии случившегося происшествия пока не озвучено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733208" frameborder="0"></iframe> Вечно спешащие мотоциклисты.

ИСТОЧНИК KP.RU