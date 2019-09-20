2019-09-20T10:10:46+03:00
Происшествия

В Захаровском районе утром в пятницу произошло смертельное ДТП

Столкнулись автомобили Chevrolet и «Нива»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В пятницу, 20 сентября, около семи часов утра в Захаровском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, молодой человек, управляя иномаркой Chevrolet, столкнулся с автомобилем «Нива». От удара иномарка отлетела в кювет и перевернулась.

В ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир «Нивы». Оба водителя также получили травмы – им потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства автоаварии уточняются.

За 19 сентября в Рязанской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Задержаны 10 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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