В Захаровском районе утром в пятницу произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-20T10:10:46+03:00

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В пятницу, 20 сентября, около семи часов утра в Захаровском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, молодой человек, управляя иномаркой Chevrolet, столкнулся с автомобилем «Нива». От удара иномарка отлетела в кювет и перевернулась.

В ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир «Нивы». Оба водителя также получили травмы – им потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства автоаварии уточняются.

За 19 сентября в Рязанской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Задержаны 10 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU