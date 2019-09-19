Сразу две улицы Рязани перекроют из-за ремонта теплотрассы

СЕГОДНЯ 20:05 2019-09-19T20:05:44+03:00

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С 8.00 20 сентября в Рязани из-за аварийного ремонта теплосетей перекроют две улицы. На Матросова раскопают и огородят участок у дома №3, а по Новослободской нельзя будет проехать возле дома №38.

В первом случае завершить работы и восстановить движение транспорта планируется до конца суток 25 сентября, тогда как во втором МУП «РМПТС» рассчитывает управиться на день раньше.

Администрация попросила автомобилистов учитывать эту информацию, планируя свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU