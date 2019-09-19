На книжной ярмарке в Рязани представлены книги журналиста «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-19T18:18:48+03:00

Три произведения Евгения Баранцева о Рязани в годы Великой Отечественной войны выпущены издательством «Мастер Медиа Групп»

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Книги автора рязанского выпуска «Комсомольской правды» Евгения Баранцева, посвященные Рязани и рязанцам в годы Великой Отечественной войны, представлены на книжной выставке-ярмарке, проходящей в Рязанской областной библиотеке имени Горького.

Большинство изданий на выставке продается по сниженным ценамФото: Владимир ФРОЛОВ

Днем 19 сентября на первом этаже главной библиотеки региона было многолюдно. Гости выставки пересматривают и покупают тысячи книг, привезенных десятками издательств. Среди них – классические произведения, книги по искусству, детские повести и романы. Много и исторической литературы. Отдельно можно увидеть краеведческие издания, увидевшие свет в последние годы. Рядом с путеводителями для туристов и альбомами, посвященными селам Рязанской области – исторические исследования по прифронтовой Рязани, выпущенные издательством «Мастер Медиа Групп».

Документальные издания Евгения Баранцева увидели свет в течение последних летФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU