Сотрудники рязанского ФСБ задержали инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-19T11:45:39+03:00

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В Рязанской области суд вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД УМВД России по Рязанской области Сергею Пучкову – он признан виновным в получении взятки.

Дело вел Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области. Установлено, что в апреле этого года Пучков в служебном автомобиле получил от рязанского предпринимателя взятку в 120 000 рублей. В ответ инспектор пообещал не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконное размещение рекламных конструкций вдоль дороги и оказывать дальнейшее покровительство.

Преступная деятельность сотрудника ГИБДД была выявлена и пресечена региональным управлением ФСБ.

Подозреваемый на суде свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU