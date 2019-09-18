Сотрудники рязанской Госавтоинспекции пресекли незаконную перевозку пассажиров
Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Шацкий» остановили на 350 километре автодороги М5 «Урал» грузопассажирский фургон «MercedesBenz» под управлением 32-летнего жителя Киргизии, который двигался в Москву.
Каково же было удивление инспекторов, когда в остановленном автомобиле вместо положенных 7 человек обнаружили в три раза больше. Еще 12 человек располагались в грузовом отсеке, переоборудованном под перевозку пассажиров лежа.Таким образом, общее количество пассажиров в транспортном средстве в момент движения составило 19 человек.
Переоборудование транспортного средства с целью перевозки пассажиров в грузовом отсеке является грубым и весьма опасным нарушением Правил дорожного движения. Даже при малейшем столкновении лежачие люди могут получить серьезные повреждения.
Инспекторы Госавтоинспекции составили административные материалы. Пресс-служба регионального УМВД подчеркивает, что водитель отстранен от управления автомобилем до устранения недостатков – микроавтобус должен приобрести заводской вид.
Забитый до отказа микроавтобус с киргизами.
ИСТОЧНИК KP.RU