В рязанском поселке Никуличи благоустроят колодец архимандрита Авеля

СЕГОДНЯ 22:53 2019-09-17T22:53:00+03:00

Источник воды для жителей частного сектора стал знаменит тем, что его освятил известный монах-подвижник, местный уроженец

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17 сентября активисты территориального общественного самоуправления рязанского микрорайона Никуличи проинспектировали работы по благоустройству колодца, которые идут у места соединения улиц Пронской и Рязанской.

Обычный деревенский колодец был освящен уроженцем села Никуличи (во время его рождения оно еще не входило в состав города Рязани), наместником Иоанно-Богословского монастыря в Пощупово, архимандритом Авелем. Местные верующие с тех пор относятся к колодцу с почтением и приглашают к нему паломников из других городов России. Именно как возможное место паломничества колодец и благоустраивают.

Неподалеку в Никуличах расположен холм, на котором стоял храм, разрушенный в годы советской власти. Новый храм принято решение построить на улице Пронской, под него уже выделен земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU