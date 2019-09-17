Скончался профессор Рязанского радиотехнического университета

СЕГОДНЯ 21:50 2019-09-17T21:50:38+03:00

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Ректорат Рязанского государственного радиотехнического университета с глубоким прискорбием сообщил о том, что 13 сентября 2019 года на 59-м году жизни скончался профессор, доктор технических наук Игорь Анатольевич Цветков.

Закончив вуз в 1983 году, профессор Цветков преподавал в нем теорию вероятности и математическую статистику, дискретную математику, математические методы в научных исследованиях. Он был автором ряда научных работ, опубликованных в Рязани и Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU