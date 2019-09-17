В рязанской филармонии появился рояль за 14 миллионов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-17T15:42:35+03:00

Впервые для публики он будет звучать 1 октября, в Международный день музыки

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Утром 17 сентября в рязанскую филармонию был доставлен новый концертный рояль фирмы «Steinway & Sons». Инструмент приобретен при поддержке регионального правительства в преддверии I Международного фортепианного конкурса русской музыки. Об этом сообщил сайт заведения культуры.

Впервые рояль, стоимость которого составляет 14 миллионов рублей, зазвучит для публики 1 октября, в Международный день музыки. В этот вечер состоится концерт Бернис Саммут Аттард и Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Он пройдет в рамках Дней Мальтийской музыки в России. А рязанская коллега известной пианистки Елена Яковлева уже проверила исправность клавишного и педального механизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU