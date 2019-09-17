На улице Вокзальной в Рязани обнаружили тело мужчины
Основная версия случившегося - суицид
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В воскресенье, 15 сентября, в Рязани на улице Вокзальной обнаружили тело мужчины. Этот факт «Комсомольской правде» подтвердили в областном СУ СКР.
Точная причина смерти и другие обстоятельства устанавливаются в рамках доследственной проверки. При этом источник в правоохранительных органах информирует, что основная версия произошедшего – суицид.
По данным Рязаньстата, за первое полугодие 2019-го в регионе совершено 19 самоубийств – почти вдвое меньше, чем за тот же период 2018-го.
ИСТОЧНИК KP.RU