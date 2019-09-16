2019-09-16T16:32:43+03:00
Общество

На рязанском столбе городов-побратимов нашли несостыковку в расстоянии

Неправильное соотношение километров заметили только после установки указателя на город Генуя
Владимир ФРОЛОВ
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На фото обведены кружочками расстояния до городов, расположенных в 60 км один от другогоНа фото обведены кружочками расстояния до городов, расположенных в 60 км один от другогоФото: Владимир ФРОЛОВ
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В начале августа 2019 года на столбе городов-побратимов Рязани, стоящем в центре улицы Почтовой, появился указатель на Геную. Было указано и расстояние до этого итальянского города: 2466 км.

Однако на столбе еще до этого находился указатель на город Алессандрия, который расположен всего в 60 км от Генуи. Между тем под его названием значится расстояние в 3047 км.

– Мало того, что эти города расположены в одной стороне, а указатели развернуты в разные стороны, – говорит предприниматель Александр Ларин, указавший журналистам на несостыковку в данных. – Расстояние до Алессандрии, которая к Рязани на самом деле ближе, по этим данным выходит на 500 км больше!

Ошибку не было заметно раньше, так как расстояние в 3 с лишним тысячи километров до Алессандрии действительно указывают автомобильные навигаторы, рассчитывающие дорогу по большим магистралям. Но до Генуи указали прямое расстояние по воздуху (кстати, как и до Ловеча или Бреста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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