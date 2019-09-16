Раз в год некоторые рязанцы носят девушек вниз головой
14 сентября возле села Коростово проходил молочный фестиваль «За Окой пасутся КО...». Одним из состязаний, за которое вручались солидные призы, был так называемый «Молочный забег». Это прохождение на скорость дистанции с препятствиями, когда бегун несет на себе партнершу. Таким образом пары должны были преодолеть яму с водой, перепрыгнуть бревно, взбежать на песчаную горку.
Пара, помогая друг другу, преодолевает препятствие в виде бревнаФото: Владимир ФРОЛОВ
Из четырех пор, принявших участие в состязаниях, только у одной девушка заняла позицию за спиной партнера – остальные несли партнерш вниз головой. Журналистам они объяснили, что так бежать удобнее.
Лишь одна пара стартовала с позиции «девушка за спиной»Фото: Владимир ФРОЛОВ
Отдельно на фестивале «За Окой пасутся КО...» проводились соревнование по скоростному сбиванию сливочного масла из молока в маслобойке, а также «детский забег» для школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU