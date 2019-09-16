Раз в год некоторые рязанцы носят девушек вниз головой

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-16T16:39:48+03:00

На финальной прямой такое расположение партнерши, по словам спортсменов, помогает увеличить скорость Фото: Владимир ФРОЛОВ

Из четырех спортивных пар, принявших участие в забеге на молочном фестивале, три бежали дистанцию именно так

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14 сентября возле села Коростово проходил молочный фестиваль «За Окой пасутся КО...». Одним из состязаний, за которое вручались солидные призы, был так называемый «Молочный забег». Это прохождение на скорость дистанции с препятствиями, когда бегун несет на себе партнершу. Таким образом пары должны были преодолеть яму с водой, перепрыгнуть бревно, взбежать на песчаную горку.

Пара, помогая друг другу, преодолевает препятствие в виде бревнаФото: Владимир ФРОЛОВ

Из четырех пор, принявших участие в состязаниях, только у одной девушка заняла позицию за спиной партнера – остальные несли партнерш вниз головой. Журналистам они объяснили, что так бежать удобнее.

Лишь одна пара стартовала с позиции «девушка за спиной»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Отдельно на фестивале «За Окой пасутся КО...» проводились соревнование по скоростному сбиванию сливочного масла из молока в маслобойке, а также «детский забег» для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU