Улицу Почтовую в Рязани запретили посещать всадникам
На улице Почтовой, самой популярной пешеходной зоне в центре Рязани, запретили появляться всадникам и тем, кто предлагает лошадей и пони напрокат. Такое решение приняли городские власти, установившие при входе на улицу с обеих сторон соответствующие знаки.
С жалобами на лошадиный навоз к властям ранее обращались немногочисленные оставшиеся жители Почтовой, а также сотрудники расположенных на улице заведений.
Помимо Почтовой, покататься на лошадях рязанцам всегда предлагали в Соборном парке перед Рязанским кремлем, а также часто – на Лыбедском бульваре, который недавно был реконструирован и благоустроен.
ИСТОЧНИК KP.RU