Улицу Почтовую в Рязани запретили посещать всадникам

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-16T14:55:18+03:00

Несколько лет назад на улицу запретили въезд автомобилей, а теперь и лошадей Фото: Владимир ФРОЛОВ

В прошедшие выходные при входе в пешеходную зону с обеих сторон появились объявления о выгуле лошадей

Изменить размер текста: A A

На улице Почтовой, самой популярной пешеходной зоне в центре Рязани, запретили появляться всадникам и тем, кто предлагает лошадей и пони напрокат. Такое решение приняли городские власти, установившие при входе на улицу с обеих сторон соответствующие знаки.

С жалобами на лошадиный навоз к властям ранее обращались немногочисленные оставшиеся жители Почтовой, а также сотрудники расположенных на улице заведений.

Помимо Почтовой, покататься на лошадях рязанцам всегда предлагали в Соборном парке перед Рязанским кремлем, а также часто – на Лыбедском бульваре, который недавно был реконструирован и благоустроен.

ИСТОЧНИК KP.RU