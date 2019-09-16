2019-09-16T14:55:18+03:00
Общество

Улицу Почтовую в Рязани запретили посещать всадникам

В прошедшие выходные при входе в пешеходную зону с обеих сторон появились объявления о выгуле лошадей
Сергей ЮРЧЕНКО
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Несколько лет назад на улицу запретили въезд автомобилей, а теперь и лошадейНесколько лет назад на улицу запретили въезд автомобилей, а теперь и лошадейФото: Владимир ФРОЛОВ
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На улице Почтовой, самой популярной пешеходной зоне в центре Рязани, запретили появляться всадникам и тем, кто предлагает лошадей и пони напрокат. Такое решение приняли городские власти, установившие при входе на улицу с обеих сторон соответствующие знаки.

С жалобами на лошадиный навоз к властям ранее обращались немногочисленные оставшиеся жители Почтовой, а также сотрудники расположенных на улице заведений.

Помимо Почтовой, покататься на лошадях рязанцам всегда предлагали в Соборном парке перед Рязанским кремлем, а также часто – на Лыбедском бульваре, который недавно был реконструирован и благоустроен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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