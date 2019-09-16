2019-09-16T12:04:02+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Путятинском районе: грузовик в кювете, пять человек пострадали

На федеральной трассе «Урал» столкнулись четыре автомобиля
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 14 сентября, в Путятинском районе Рязанской области на 321-м километре федеральной трассы М5 «Урал» произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, которым управлял 48-летний житель столицы.

Иномарка Daewoo от удара отлетела под грузовик Iveco, за рулем которого находился 48-летний житель Пензы. Грузовик Iveco в свою очередь, также потеряв управление, съехал в кювет и врезался в автомобиль Kia Ceed. За рулем Kia находился 44-летний житель Северной столицы.

В результате происшествия пострадали пять человек: водитель и трое пассажиров (18-ти, 19-ти и 29-ти лет) Daewoo Nexia, а также водитель Kia Ceed.

Обстоятельство автоаварии уточняются. Проводится проверка.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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