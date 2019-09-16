При благоустройстве дворов в Рязани счетная палата нашла нарушения

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-16T10:36:04+03:00

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Контрольно-счетная палата Рязани проверила расходы на благоустройство дворов в 2018 году. По программе «Развитие ЖКХ…», согласно ее паспорту, сумма субсидий УК и ТСЖ должна была превысить 12 миллионов рублей. Эти деньги тратились на детские и спортивные площадки, обустройство мест отдыха, установку ограждений.

Согласно отчету о проверке, на 16 придомовых территориях подрядчики установили оборудование, «которое не соответствует условиям договоров подряда». В чем это выражалось, аудиторы предпочли не уточнять.

Также в отчете отражены «необоснованно оплаченные работы» по девяти договорам на сумму более 70 тысяч рублей. В семи дворах не установили ограждение, в двух – урны. Впрочем, по информации управления энергетики и ЖКХ, после выявления нарушений и составления актов все было исправлено.

Кроме того, аудиторы посчитали, что субсидии неправомерно предоставили 49 заявителям. Притом претензия бюрократическая – несоблюдение сроков подачи документов.

ИСТОЧНИК KP.RU