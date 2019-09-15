Потеряли все за одну ночь. В соцсетях рассказали о кошмарном пожаре под Касимовом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-15T14:41:42+03:00

Вместе с домом, баней и хозпостройкой сгорели вещи, документы и техника

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Семья из села Дмитриево Касимовского района потеряла все из-за недавнего пожара. Как утверждают в сообществе «Типичный Касимов», в огне сгинули вещи, документы, техника.

Официально по поводу инцидента пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщала, что информация о возгорании поступала в ночь на 14 сентября, в 3.35. Трем пожарным расчетам, отправившимся на место, было сложно противостоять стихии: огонь уничтожил жилой дом, баню, хозяйственную постройку.

В соцсетях пишут, что сначала вспыхнула пристройка. Из дома вынесли пожилого мужчину, а хозяйка с ожогами лица и рук попала в больницу, так как пыталась отвязать собаку (животное в итоге погибло).

В записи указаны контакты и реквизиты погорельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU