Потеряли все за одну ночь. В соцсетях рассказали о кошмарном пожаре под Касимовом
Семья из села Дмитриево Касимовского района потеряла все из-за недавнего пожара. Как утверждают в сообществе «Типичный Касимов», в огне сгинули вещи, документы, техника.
Официально по поводу инцидента пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщала, что информация о возгорании поступала в ночь на 14 сентября, в 3.35. Трем пожарным расчетам, отправившимся на место, было сложно противостоять стихии: огонь уничтожил жилой дом, баню, хозяйственную постройку.
В соцсетях пишут, что сначала вспыхнула пристройка. Из дома вынесли пожилого мужчину, а хозяйка с ожогами лица и рук попала в больницу, так как пыталась отвязать собаку (животное в итоге погибло).
В записи указаны контакты и реквизиты погорельцев.
ИСТОЧНИК KP.RU