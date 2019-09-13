Рязанский министр понаблюдал за ремонтом 208-летнего медучреждения

СЕГОДНЯ 20:47 2019-09-13T20:52:36+03:00

Здание на улице Семинарской построено для губернской больницы, открывшейся в 1811 году Фото: Владимир ФРОЛОВ

В поликлинике № 14 города Рязани полным ходом идут работы, которые планируется завершить в 2020 году

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13 сентября министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий проверил ход ремонта, начавшегося в поликлинике №14. Ее здание построено для губернской больницы, открывшейся в Рязани в 1811 году.

В медицинском учреждении, которому исполнилось 208 лет, сняли полы, подготовили к штукатурке и окраске стены с потолком. До начала дождей собираются начать ремонт кровли. Окончание внутренней отделки ожидается к концу 2019 года, а на 2020 год запланировано составление проекта и сметы для реставрации внутренних помещений и фасада. Губернатор Николай Любимов указал полностью отремонтировать здание в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU