В Михайлове на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-11T16:30:40+03:00

Его труп обнаружили рядом с входной дверью

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В среду, 11 сентября, около десяти часов утра на улице Советской в райцентре Михайлов произошел пожар в одноэтажном двенадцатиквартирном доме. На вызов незамедлительно отправились два пожарных автомобиля. Огонь удалось погасить довольно оперативно – на соседние квартиры пламя не перекинулось.

Издательство «Пресса» сообщает, что рядом с входной дверью квартиры, где случилось возгорание был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения.

По данному факту Михайловский МСО СК России по Рязанской области проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU