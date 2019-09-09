На праздник рязанских студентов привели живую овцу

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-09T09:09:43+03:00

Животное на поводке охотно общалось с горожанами на улице Почтовой и никого не боялось

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На последнем празднике «Фестивального лета на Почтовой» гуляло рязанское студенчество. Образовательные и культурные учреждения Рязани презентовали свои услуги, которыми удобно пользоваться молодежи. Студенты, стараясь интереснее представить свои вузы, тоже придумывали много нестандартного. По расставленным столам ездили роботы, мимо винтажных фонарей расхаживали сестры милосердия времен Первой мировой.

Наибольший фурор произвела приведенная на улицу Почтовую на поводке живая овца. Животное ходило на поводке, словно собачка, не боялось людей, позволяло себя гладить и практически не блеяло. С овцой сфотографировались десятки прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU