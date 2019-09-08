На складе в южной части Рязани произошел пожар
В ночь на 8 сентября загорелось строение в Южном промышленном узле Рязани, рядом с Хамбушевым. По словам очевидцев в ближайшем к месту происшествия жилом микрорайоне Никуличи, дым не был виден в предрассветном тумане, но чувствовался необычный неприятный запах.
15 сотрудников противопожарной службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия. К 9 часам утра огонь, охвативший площадь около 200 квадратных метров, был потушен.
Строение оказалось тем самым складом для хранения сельскохозяйственных химикатов, где пожар уже приходилось тушить на этой самой неделе, 3 сентября. Тогда для борьбы с огнем потребовалось 40 пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU