На складе в южной части Рязани произошел пожар

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-08T14:14:33+03:00

Хранилище химикатов для сельскохозяйственных предприятий горело уже вторично за неделю

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В ночь на 8 сентября загорелось строение в Южном промышленном узле Рязани, рядом с Хамбушевым. По словам очевидцев в ближайшем к месту происшествия жилом микрорайоне Никуличи, дым не был виден в предрассветном тумане, но чувствовался необычный неприятный запах.

15 сотрудников противопожарной службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия. К 9 часам утра огонь, охвативший площадь около 200 квадратных метров, был потушен.

Строение оказалось тем самым складом для хранения сельскохозяйственных химикатов, где пожар уже приходилось тушить на этой самой неделе, 3 сентября. Тогда для борьбы с огнем потребовалось 40 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU