Оренбуржцы расплатились с рязанцем поддельными купюрами
Житель областного центра обратился в полицию после того, как обнаружил в своем кошельке необычные две купюры номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Опросив мужчину, оперативники узнали, что деньги он получил от двоих незнакомцев, купивших у него по объявлению телефон. Записав приметы подозреваемых и госномер автомобиля на котором они приехали на встречу с продавцом, полицейские начали поиски.
Ориентировку на розыск отправили и в соседние регионы, после чего автомобиль ВАЗ десятой модели с идентичными номерами был замечен в Пензенской области. Остановив машину с находящимися в салоне двумя 22-летними парнями, сотрудники ДПС обнаружили в салоне еще 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.
При досмотре парни рассказали, что приобрели подделки через интернет, а забрали в тайнике-закладке.
Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU