Фестиваль в Рязани соберет кукольников из 15 стран

С 14 по 18 сентября в Рязани пройдет 17-й фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Поучаствуют в нем артисты из 15 стран и 5 континентов, рассказали на тематической пресс-конференции.

В 2019-м отмечается круглая дата – первые «Рязанские смотрины» прошли 30 лет назад. Изюминкой этого фестиваля станет премьера международного проекта UNIMA «Луна для всех одна» (в оригинале «We All Live Under The Same Moon»), объединяющего на одной площадке молодых кукольников из России, Англии, Ирана, Австралии, Японии, Португалии, США, Бразилии и ЮАР. Россию представит актриса Рязанского театра кукол Екатерина Филиппова.

Зрителей ждут 37 показов на двух сценах (также в Театре драмы), в том числе впервые спектакль по повести Чингиза Айматова, выставка уникальных кукол и другие яркие культурные события.

